Notizie Udinese – Pozzo non cambia idea / Vittoria a Roma o parte il ritiro

Il patron dell'Udinese ha le idee chiare sulla squadra e sui prossimi programmi dopo l'incontro con la Roma. Ecco le possibili soluzioni

Il patron del club bianconero Giampaolo Pozzo ha le idee chiare sui prossimi movimenti che dovrà seguire la società bianconera. Molto se non tutto dipenderà dal prossimo incontro di campionato contro la Roma. La partita è in programma allo stadio Olimpico questa domenica sera e sarà fondamentale per capire cosa l'Udinese potrà dare in questo finale di stagione. Ad oggi l'undicesima posizione sta molto stretta, soprattutto dopo il grande avvio nei primi mesi di questo torneo. Adesso, però, bisogna fare i conti e a meno di dieci giornate dalla fine serve una vera e propria ripresa per poter avere un obiettivo in questo finale di annata.

Il patron non cambia idea e il ritiro programmato ad inizio settimana potrebbe essere solo rinviato. Tutto (come detto in precedenza) dipenderà dalla prestazione e soprattutto dal risultato finale del match allo stadio Olimpico. L'Udinese ha voglia di vincere e il suo presidente di seguito. Anche perché a parte la grande prestazione contro i rossoneri questo ritorno di campionato è stato davvero magro di soddisfazioni. Difficilmente potrà essere sufficiente una buona prestazione e la richiesta è proprio la vittoria finale con i tre punti che riporterebbero una posizione nella parte sinistra della classifica. Il piazzamento nelle prime dieci è proprio il minimo per questo team che secondo il patron addirittura poteva competere per un posto in Europa.

Tutti al sicuro? — Alla fine non è così sicuro che tutti gli addetti ai lavori siano salvi. La mancanza di risultati per tutto questo tempo ha comportato un cambiamento totale nei pensieri del patron. Adesso bisognerà continuare a lavorare gara dopo gara e solamente a fine anno si faranno le dovute valutazioni. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista del prossimo incontro di campionato. Ecco le parole di Mourinho a due giorni dal match. Parla il coach portoghese <<<