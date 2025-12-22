News Udinese – Il ritiro è una chance reale? La situazione attuale

Inaccettabile la performance dell’Udinese al Franchi. La squadra si riunirà oggi al Bruseschi per cominciare a prepararsi per l’anticipo di sabato 27 dicembre contro la Lazio. Inoltre, avrà un confronto con Gino Pozzo.
Dopo la sconfitta contro la Viola in casa Udinese si preannuncia aria di provvedimenti in vista del prossimo turno contro la Lazio
Il principale dirigente bianconero, presente ieri in tribuna al Franchi, sarà oggi in sede. Il ritiro anticipato dell’Udinese è più di un’ipotesi, dopo il pesante ko di ieri a Firenze. Riguardo a un possibile ritiro in vista della prossima sfida, con la Lazio che giocherà sabato prossimo al Friuli-Bluenergy Stadium, alle 18, la società farà annunci oggi dopo l’allenamento programmato per questa mattina al Bruseschi.
Aspetteremo l'esito dell'incontro che ci sarà all'interno dello spogliatoio bianconero che non passerà un Natale così dolce.
