News Udinese – Il ritiro è una chance reale? La situazione attuale

Inaccettabile la performance dell’Udinese al Franchi. La squadra si riunirà oggi al Bruseschi per cominciare a prepararsi per l’anticipo di sabato 27 dicembre contro la Lazio . Inoltre, avrà un confronto con Gino Pozzo.

Il principale dirigente bianconero, presente ieri in tribuna al Franchi, sarà oggi in sede. Il ritiro anticipato dell’Udinese è più di un’ipotesi, dopo il pesante ko di ieri a Firenze. Riguardo a un possibile ritiro in vista della prossima sfida, con la Lazio che giocherà sabato prossimo al Friuli-Bluenergy Stadium, alle 18, la società farà annunci oggi dopo l’allenamento programmato per questa mattina al Bruseschi.