News Udinese – Il ritorno del bomber: Beto pronto per stupire

Il centravanti dell'Udinese non vede l'ora di fare la differenza. Un calciatore per troppo tempo ai box che vuole riscattarsi sul campo

Redazione

L'Udinese non vede l'ora di scendere sul campo da gioco per fare il possibile e finalmente raggiungere il primo successo in campionato. Si tratta di una partita molto importante soprattutto per il tecnico (oltre che utile a smuovere in maniera importante la classifica) visto che è ancora a caccia della prima vittoria in Serie A. Dall'altra parte ci sarà una squadra ambiziosa e che vuole cambiare rotta dopo un avvio di campionato tutt'altro che sorprendente. Il Monza guidato da Stroppa ha intenzione di salvarsi il prima possibile e gli zero punti nelle prime due giornate, sicuramente non aiutano la società brianzola. Nel frattempo l'Udinese è pronta per riaccogliere il suo bomber.

Beto è pronto per tornare sul campo da gioco e dal primo minuto. L'infortunio subito la passata stagione contro il Venezia ha indubbiamente modificato il suo percorso in vista di questo nuovo inizio. La preparazione non è stata eseguita al massimo e di conseguenza si trovava indietro soprattutto sotto il punto di vista dell'atletismo. Adesso è pronto però per tornare sul campo da gioco e dire la sua. Il Monza in emergenza difensiva potrebbe soffrire un giocatore con queste caratteristiche e pronto con la sua velocità a mettere in crisi tutte le difese italiane.

Il ballottaggio in attacco

La squadra guidata da Andrea Sottil è pronta per il match, ma in attacco (nonostante il ritorno di Beto) si apre la possibilità di una vera e propria staffetta. Mettere fuori Isaac Success dopo il finale di stagione passato ed anche le buone prestazioni in questo inizio di campionato, sembra essere impossibile. Di conseguenza anche se dovesse partire dal primo minuto Beto, bisogna aspettarsi un cambio in corsa. Ma non finisce qua, nelle ultime ore è uscita la lista obiettivi del direttore dell'area tecnica. Ecco la lista con i nomi di Marino <<<