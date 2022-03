Notizie Udinese – Il ritorno del bomber / Vuole sorprendere tutti

Il talento bianconero dovrebbe aver superato questo periodo difficile ed è pronto per tornare a fare la differenza. Potrebbe esserci a Napoli

Redazione

La società bianconera è felice per l'ultimo periodo e soprattutto per le prestazioni che sta fornendo il team. Ora come ora manca davvero pochissimo alla crescita definitiva della squadra, solo qualche tassello prima di poter competere contro tutte le società del campionato italiano. La cura Gabriele Cioffi sembra aver fatto molto bene a parecchi giocatori, anche il protagonista dell'articolo può essere inserito in questo elenco. Nell'ultimo periodo, però, ha avuto parecchie noie dovute ad un infortunio, ma adesso sembra essere pronto per tornare tra i protagonisti e fare sin da subito la differenza. Arrivato direttamente dalla Premier per rilanciarsi e sta per arrivare la sua occasione.

Il profilo

Stiamo parlando dell'attaccante nigeriano (ex Watford) Isaac Success. Un talento che ha segnato un solo gol, contro l'Hellas Verona, nel nostro campionato ma sta facendo il possibile per potersi inserire e continuare a regalare gioie ai tifosi bianconeri. Come detto in precedenza, nelle ultime settimane è stato fuori dai convocati perché non era al meglio fisicamente, ma ora è pronto per fare la differenza e di conseguenza dare tutto per la causa friulana. Ecco quando potrebbe esserci il suo rientro sul campo da gioco. Lui scalpita, ma forse dovrà ancora aspettare qualche giorno.

Il rientro

La prossima partita sarà delle più difficili e il suo fisico potrebbe essere decisivo per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. Il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona attaccherà alla ricerca dei tre punti e in contropiede potrebbero esserci parecchi spazi invitanti. Motivo per cui il suo rientro dalla panchina potrebbe decisivo sotto tutti i punti di vista. Con la sua spinta nel finale creerebbe diversi problemi ai partenopei. Questa non è l'unica novità di giornata, perché per un giocatore che torna ce n'è un altro che deve alzare bandiera bianca. A Napoli senza un centrale titolare <<<