Udinese – Il ritorno di Cioffi / Ecco cosa serve dare al gruppo

L'Udinese ieri in tarda mattinata ha preso una decisione che era già da diverso tempo nell'aria. Mister Andrea Sottil è stato mandato fuori, per fare spazio al nuovo tecnico Gabriele Cioffi. Questo è inavvertitamente il secondo cambio di guardia tra i due, ma la situazione in cui si ritrova adesso l'ex Verona è decisamente più complessa di come aveva lasciato.