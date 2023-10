Udinese – Ultim’ora: esonerato mister Sottil, Cioffi torna in bianconero

Gabriele Cioffi è il nuovo tecnico dell'Udinese. Dopo l'esperienza tutt'altro che positiva contro l'Hellas Verona, il coach non ha avuto nessun'altra esperienza nel corso della passata stagione ed ora è scritto il suo ritorno in Friuli. A lui l'arduo compito di far uscire le zebrette da una posizione di classifica tutt'altro che comoda.