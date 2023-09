Udinese – Il ritorno del figliol prodigo / L’avversario del giorno

Tutto è scritto, manca davvero pochissimo al ritorno del figlio prodigo in quel di Udine. Il ragazzo cresciuto con la maglia bianconera sulle spalle non vede l'ora di poter riaffrontare il suo team, anche se difficilmente giocherà questa partita da titolare. Andiamo a vedere nel dettaglio di chi si sta parlando.

Il protagonista

Simone Scuffet non vede l'ora di affrontare la sua Udinese. Parliamo di un calciatore che probabilmente si è "giocato" la sua grande carriera per via di una scelta nobile e anche solo per questo merita l'affetto di tutti i tifosi bianconeri.