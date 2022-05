Notizie Udinese – Il ritorno della mezz’ala / Le ultime con vista Sassuolo

Il team bianconero continua il suo momento di crescita anche se la situazione non è delle più semplici. Ecco tutto quello che bisogna sapere

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una partita tutt'altro che scontata dato che bisognerà dare il massimo contro una diretta avversaria per la parte sinistra della classifica. Sabato pomeriggio l'Udinese si dovrà recare in quel di Sassuolo per dare tutto e cercare di non fermare la sua stupenda rimonta. Il tecnico toscano Gabriele Cioffi sa che ha bisogno di tutti i componenti del team per provare a raggiungere una vittoria di spessore. Proprio dopo la partita contro gli attuali campioni d'Italia ha potuto riposizionare al centro del team un suo titolarissimo. Stiamo parlando di un giocatore che è in uno stato di forma incredibile.

Il profilo

Il talento al centro dell'articolo è francese ed è arrivato nel team friulano solo una stagione fa. Partita dopo partita sta continuando a crescere e dobbiamo anche pensare che ha solo 22 anni di età, di conseguenza i suoi margini di miglioramento sono a dir poco incredibili. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di Jean Victor Makengo, un vero e proprio perno del team allenato dal mister toscano. Per poter affrontare al meglio il Sassuolo c'è bisogno anche delle sue qualità e dopo aver scontato la squalifica contro il team di Simone Inzaghi non vede l'ora di tornare al centro dell'azione. Non solo il francese alla ricerca di una maglia da titolare.

Un mezzo miracolo

Le prime due settimane sono ufficialmente passate e di conseguenza si vuole fare il possibile per poter recuperare Beto in vista di questo rush finale di stagione. Stiamo parlando di un bomber che non ha bisogno di descrizioni e che fino a questo momento ha sempre fatto la differenza. Anche lui non vede l'ora di poter tornare a mettere i piedi sul campo. Intanto la dirigenza lavora alla prossima stagione, si cerca in tutti i modi di ipotecare un difensore centrale. Ecco la novità di giornata