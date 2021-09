Notizie Udinese – Incredibile / L’ex Tudor vicinissimo al ritorno in panchina

L'ex allenatore bianconero, Igor Tudor, sarebbe vicinissimo alla firma con un club di Serie A: ecco di quale si tratta

Dopo diverse stagioni non troppo esaltanti, l'Udinese vuole cambiare marcia. L'obiettivo in campionato è quello di finire tra le prime dieci classificate. Vedendo, l'ottimo inizio dei friulani, questo risultato non appare impossibile. Sicuramente, non sarà facile, ma i ragazzi di Gotti ce la metteranno tutta. Il match di lunedì contro il Napoli, sarà importante per capire le reali ambizioni dei bianconeri. Per un Udinese che vola, ci sono diversi club che fanno fatica a decollare. Addirittura, sembrerebbe essere arrivato già il primo esonero della stagione. Scopriamo di chi si tratta.

Esonerato Di Francesco

L'ufficialità non è ancora arrivata, ma dovrebbe essere solo una questione di minuti. Setti ha deciso: esonerato Eusebio Di Francesco. Il tecnico ex Roma ha pagato caro il bruttissimo avvio di campionato. Nelle prime tre giornate il Verona non ha raccolto nessun punto. All'esordio, gli scaligeri hanno perso 3-2 contro il Sassuolo, mentre nel turno successivo sono stati sconfitti dai campioni d'Italia per 3-1. Infine, ieri, il fatale ko di Bologna. Tuttavia, il club veneto, in queste gare ha fatto intravedere sprazzi di buon gioco. Forse, l'allenatore abruzzese avrebbe avuto bisogno di più tempo. Ormai non si torna indietro. Vediamo chi potrebbe essere il sostituto di Di Francesco. E’ un nome che ad Udine conoscono molto bene.

Tudor in pole

Secondo Sky Sport, il preferito della dirigenza per guidare i gialloblù sarebbe Igor Tudor. Il croato, nella scorsa stagione vice di Pirlo a Torino, sarebbe già al lavoro per risolvere il contratto con la Vecchia Signora. Potrebbe arrivare a Verona in serata. Tudor ha allenato l'Udinese per un totale di venticinque partite. Nell'aprile del 2018 è subentrato ad Oddo con l'obiettivo di salvare i friulani. Compito riuscito. Tuttavia, a fine stagione, la società decide di non rinnovargli il contratto. La panchina viene affidata a Julio Velazquez. Dopo qualche mese, il croato torna a guidare i bianconeri. Tudor resta allenatore dell'Udinese fino al primo novembre 2019. Come ben sappiamo, al suo posto è arrivato mister Gotti.