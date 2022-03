News Udinese / Ritorno al passato: quasi dieci anni dall’ultima volta!

A due giorni dalla gara contro i blucerchiati di Giampaolo è ancora forte l'entusiasmo dei ragazzi di mister Cioffi. Finalmente dopo i risultati che, viste le prestazioni, hanno lasciato un po' di amaro in bocca è arrivato il binomio vincente: prestazione e tre punti .

La vittoria, che con un pizzico in più di lucidità sarebbe potuta essere ben più rotonda, non solo allontana la scottante zona calda della classifica (sconfitte in blocco dei leonialati unita a quelle della Sampdoria e dei ragazzi di Motta) ma manda un chiaro messaggio sulla forza e sul livello tecnico dei bianconeri.