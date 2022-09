Notizie Udinese | Riuscito l’intervento al ginocchio per Adam Masina

La decisione definitiva è arrivata durante la visita in quel di Villa Stuart, dove è stata presa la decisione dell'intervento. Stamane, il giocatore lo ha passato sotto i ferri del dottor Mariani che ha eseguito perfettamente l'operazione. Da oggi in poi, quindi, inizierà il conto alla rovescia per tornare sul campo da gioco. Questo è un brutto colpo da digerire per Adam Masina, visto che questo stop vuol dire anche la completa rinuncia ai mondiali che si giocheranno tra un paio di mesi in Qatar.