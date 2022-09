Sassuolo-Udinese | Rivoluzione in attacco: le scelte (obbligate) di Dionisi

L'allenatore dei neroverdi deve far fronte all'emergenza infortuni e alle partenze avvenute durante il calciomercato

Redazione

Inizio a singhiozzo per gli uomini di Dionisi in questo avvio di campionato. Gli emiliani, infatti, hanno racimolato solo 6 punti, derivati da una vittoria (contro il Lecce), una sconfitta (contro la Juve all'esordio) e tre pareggi (contro Spezia, Milan e Cremonese). Ma la novità che più balza all'occhio rispetto al Sassuolo dell'anno scorso è la difficoltà in fase realizzativa (0 gol nelle ultime due). La banda guidata dall'ex tecnico dell'Empoli ha totalizzato finora solo 3 gol, a dimostrazione del fatto che le partenze in estate di Raspadori e Scamacca, insieme agli infortuni capitati a Berardi, Defrel e Traorè, devono ancora essere assorbiti della squadra.

Oggi scenderà in campo, per la seconda volta consecutiva, un tridente totalmente inedito. Come riporta stamane l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Dionisi ha dovuto preparare, in questo avvio, una versione light del Sassuolo, con un terzino come Kyriakopoulos adattato a esterno offensivo e tanti altri accorgimenti tattici per mascherare le cose. A pensare che solo pochi giorni prima della chiusura del mercato in quel posto sulla sinistra agiva Raspadori (ieri match winner nella gara del Napoli contro lo Spezia) la dice lunga sul momento di transizione che sta passando la squadra emiliana.

Il tridente inedito

Viste tutte le defezioni del caso, Dionisi è costretto a schierare lo stesso trio d'attacco visto allo Zini contro la Cremonese. Come detto, nel posto lasciato vacante da Traorè e Raspadori, agirà ancora una volta dal primo minuto Kyriakoupolos. Sulla destra invece ci sarà ancora spazio per Laurentiè. Il giocatore francese è arrivato negli ultimi giorni di mercato dalla Ligue 1 e ha già mostrato doti tecniche e fisiche davvero interessanti. Entrambi i calciatori saranno a supporto dell'unica punta Pinamonti, attaccante arrivato dall'Inter con l'arduo compito di sostituire Scamacca volato in direzione Premier League. Per la panchina è recuperato Ceide.