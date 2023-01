News Udinese / Rivoluzione a centrocampo? Tocca a Samardzic e Arslan dal ‘1

Sottil studia la mossa per invertire la rotta delle ultime dieci partite. I due tedeschi sono chiamati a prendere le chiavi della squadra

Redazione

Quella di domenica sappiamo che sarà una delle partite più importanti per la stagione dell'Udinese. I bianconeri non vedono l'ora di fare la differenza e mettersi a lavoro per continuare a vincere dopo diversi incontri in cui i tre punti sono mancati. Se escludiamo le amichevoli, sono ben dieci i match senza successo per la squadra allenta da Andrea Sottil, sicuramente troppi per una società che fino a qualche mese fa faceva sognare l'Europa ai tifosi. Per la partita di domenica sarà contro la Sampdoria il tecnico ha già annunciato cambiamenti.

Qualcosa di diverso il mister escogiterà e, anche secondo Il Gazzettino, lo farà nell'unico reparto in cui è al momento possibile: il centrocampo. Bocciati Lovric e Makengo, entrambi in ombra in questo avvio di 2023, potrebbe essere il turno di Samardzic (o Pereyra) e Arslan. Samardzic ha ampi margini di miglioramento, ma è giusto pretendere sempre di più, visto che da due anni calca i campi di serie A. Sottil che potrebbe anche riportare in mezzo Pereyra, con conseguente utilizzo sulla corsia di destra di Ehizibue, che chiede fiducia per dimostrare il suo valore. L'altra mezzala dovrebbe essere il tedesco che il suo sa sempre svolgerlo con diligenza.

Situazione Deulofeu — Per quanto riguarda Deulofeu, sta meglio, è al 70% della condizione e potrebbe essere utilizzato per circa un'ora. Ma dovrebbe partire dalla panchina ed essere impiegato a gara in corso.