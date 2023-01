Notizie Udinese / Ultime dal Bruseschi: si rivede Deulofeu in gruppo!

La squadra bianconera continua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista dei prossimi incontri. Allo stesso tempo, però, bisogna continuare a tenere monitorata la situazione che riguarda uno dei tanti top player che hanno fatto la differenza soprattutto nella prima parte di questa grande stagione. Gerard Deulofeu non vede l'ora di tornare titolare e protagonista con la squadra che lo ha fatto rinascere. Il tempo passato ai box per l'infortunio sembra essere terminato e contro la Sampdoria potrebbe tornare la sua maglia nello spogliatoio e soprattutto un posto da titolare sul campo da gioco.

Da questo lat0, arrivano ottime notizie in casa Udinese, infatti, nella seduta pomeridiana di allenamento è rientrato regolarmente in gruppo Gerard Deulofeu . Il fantasista spagnolo ha svolto tutto il lavoro insieme ai compagni ed è, quindi, da considerare recuperato in vista dell'impegno con la Sampdoria. Ora spetta a Sottil decidere se mandarlo in campo dal 1' o a gara in corso.

Il punto dall'infermeria

Come riportato da Sky Sport, Pereyra, invece, ha svolto lavoro in palestra, così come Silvestri, a causa di un affaticamento muscolare. Le loro condizioni non preoccupano, però, verranno tenuti sotto osservazione. Seguiranno aggiornamenti. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere tutte le ultime che arrivano dal mercato sia in entrata che in uscita. Difficile fare programmi in vista di questa importante sessione, ma mai dire mai. Ecco il punto sul possibile nuovo acquisto in difesa della squadra bianconera. Si cercherà di chiudere entro il primo di febbraio <<<