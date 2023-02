Notizie Udinese / Don Rodrigo verso il ritorno in Serie A: due big su di lui

I bianconeri, se non dovessero incappare in altre sanzioni, avrebbero individuato in De Paul il sostituto perfetto di Rabiot, sempre più vicino a salutare Torino al termine del suo contratto in scadenza nel 2023. I giallorossi invece, lo vorrebbero per far crescere la statura della rosa, ma sono spaventati dalle richieste d'ingaggio. Mou ci proverà, come fatto per Dybala e Wjinaldum, ma la Vecchia Signora pare in netto vantaggio.