Verso Roma-Udinese / Buone notizie per Mou, recuperato il capitano

Proprio in queste ore arrivano delle ottime notizie per Mourinho. Il tecnico ha recuperato un titolarissimo in vista del match dell'Olimpico

L'Udinese non può fare altro che sorridere alla fine di questa tranche di campionato. Parliamo di una squadra rinata sotto tutti i punti di vista e che ora non vede l'ora di poter dire la sua anche contro la Roma di José Mourinho. Proprio il tecnico portoghese, in questi giorni si sta rendendo protagonista. Ecco per quale motivo.

A centrocampo la situazione non era delle migliori e le scelte sempre abbastanza obbligate con Paredes, Cristante e Bove costretti agli straordinari. Proprio per questo motivo si esulta per il recupero del capitano Lorenzo Pellegrini che torna a disposizione completa del coach in vista dei prossimi impegni di campionato.

