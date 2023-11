Roma-Udinese 3-1 / Il commento della gara: la Roma beffa sempre nel finale

La partita parte in maniera lenta e contratta con le due squadra che per il primo quarto d'ora si studiano a fondo e nessuna vuole esagerare o rischiare per sbilanciarsi. Intorno al ventesimo, però, il match si stappa ufficialmente. Una punizione per un fallo di Joao Ferreira, con Dybala che batte perfettamente ed imbecca Mancini. Il calciatore italiano di testa buca Silvestri e porta in vantaggio la Roma. Da quel momento in poi il team capitolino gestisce il palleggio e non da mai spazio agli avversari di fare male. La prima frazione si conclude in un nulla cosmico con la Roma che mostra la sua qualità ma non affonda mai il colpo. Ecco il commento della seconda frazione <<<