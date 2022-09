Udinese-Roma / Il commento del match: “Estasi bianconera”

Il team bianconero porta a casa i tre punti e si assicura una vittoria clamorosa. Un 3-0 incredibile e che regala una classifica da sogno

Redazione

Il team bianconero parte subito fortissimo ed infatti dopo cinque minuti è già in vantaggio, grazie ad un grande inserimento da parte di Destiny Udogie. Un errore difensivo da parte del difensore giallorosso e il terzino sinistro italiano ne ha approfittato in maniera molto intelligente. Poi la Roma cerca di prendere in mano il pallino del gioco, ma non riesce quasi mai a fare male alla retroguardia bianconera. Nel corso dell'incontro arriva una notizia tutt'altro che positiva: l'infortunio di Jaka Bijol. Al suo posto (a sorpresa) Enzo Ebosse. Poi la prima frazione volge al termine senza grossi sussulti o colpi di scena.

Nel secondo tempo la Roma inserisce Andrea Belotti per cercare di svoltare la partita, ma i bianconeri si difendono in maniera perfetta e fanno male con i contropiedi. Intorno al sessantesimo arriva un tiro da fuori da parte di Lazar Samardzic (alla prima da titolare) e un Rui Patricio non impeccabile non riesce a intercettare il tiro. Da quel punto in poi, l'Udinese surclassa la Roma e nel giro di venti minuti si raggiunge il 4-0 finale. Le reti sono del tucumano Pereyra e del neo arrivato Sandi Lovric. Una partita che resterà per tantissimo tempo nella storia del club bianconero, una giornata a dir poco indimenticabile.

Il commento finale

Questa Udinese fa sognare tutti i tifosi delle zebrette. Al momento la squadra sembra aver trovato la giusta quadra e i dieci punti in classifica sono meritatissimi. Una società che ora si deve godere questo momento e continuare a lavorare al meglio come ha sempre fatto da quando è arrivato Andrea Sottil. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i voti assegnati ai componenti bianconeri. Ecco le pagelle di un match che resterà nella storia della squadra friulana. Tutti i voti del match tra Udinese e Roma: un estasi bianconera <<<