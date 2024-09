Roma-Udinese | Due nuovi dubbi per Runjaic: tutti i dettagli

La Roma proprio in queste ore sta facendo il punto sul prossimo match. Stesso discorso per Runjaic che ha anche due dubbi dell'ultimo minuto

Mister Kosta Runjaic sta studiando la formazione migliore per poter contrastare la forza offensiva della Roma. L'Udinese non vede l'ora di continuare a sorprendere partita dopo partita. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere nel dettaglio quali sono gli ultimi due punti di domanda del coach.

Il primo è Lautaro Giannetti, le dichiarazioni in conferenza proprio del coach non hanno rassicurato. Per questo motivo bisogna cercare anche delle possibili soluzioni alternative. Logicamente il secondo è in mediana con Jurgen Ekkelenkamp che scalpita per la prima maglia da titolare.