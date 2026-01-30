Udinese-Roma | Dybala alza bandiera bianca: il punto sulle condizioni

La Roma continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli e il punto sulle condizioni della Joya

Paulo Dybala sta lavorando intensamente in vista dei prossimi incontri di campionato. Nelle ultime ore il calciatore argentino, però, si è sottoposto a degli accertamenti medici che hanno escluso lesioni al ginocchio, più precisamente al menisco ma sanciscono la sua assenza nel corso del prossimo match con l'Udinese.