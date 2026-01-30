mondoudinese udinese news udinese Udinese-Roma | Dybala alza bandiera bianca: il punto sulle condizioni

La Roma continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli e il punto sulle condizioni della Joya
Paulo Dybala sta lavorando intensamente in vista dei prossimi incontri di campionato. Nelle ultime ore il calciatore argentino, però, si è sottoposto a degli accertamenti medici che hanno escluso lesioni al ginocchio, più precisamente al menisco ma sanciscono la sua assenza nel corso del prossimo match con l'Udinese.

La sfida che si giocherà al BluEnergy Stadium perderà un componente decisamente importante. Allo stesso tempo tocca a mister Gian Piero Gasperini trovare il prima possibile una soluzione. Attualmente salgono le possibilità di una maglia da titolare per Vaz o Pellegrini. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato dell'Udinese. Un titolarissimo ai saluti? Tutti i dettagli <<< 

