Paulo Dybala sta lavorando intensamente in vista dei prossimi incontri di campionato. Nelle ultime ore il calciatore argentino, però, si è sottoposto a degli accertamenti medici che hanno escluso lesioni al ginocchio, più precisamente al menisco ma sanciscono la sua assenza nel corso del prossimo match con l'Udinese.
Udinese-Roma | Dybala alza bandiera bianca: il punto sulle condizioni
La Roma continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli e il punto sulle condizioni della Joya
La sfida che si giocherà al BluEnergy Stadium perderà un componente decisamente importante. Allo stesso tempo tocca a mister Gian Piero Gasperini trovare il prima possibile una soluzione. Attualmente salgono le possibilità di una maglia da titolare per Vaz o Pellegrini. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato dell'Udinese. Un titolarissimo ai saluti? Tutti i dettagli <<<
