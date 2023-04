Roma-Udinese / Parla Ehizibue: “Domenica ci aspetta un match duro”

Parla il calciatore nigeriano Kingsley Ehizibue in vista del prossimo incontro di campionato contro i giallorossi di José Mourinho

Nelle ultime ore ha parlato per i canali ufficiali della Lega Calcio uno dei migliori acquisti fatti nel corso di questa estate: Kingsley Ehizibue. Il nigeriano ha una grande voglia di fare la differenza in campo e sicuramente non sarà semplice riuscire a mantenere costanti o in crescita le buone prestazioni fatte registrare nel mese di Marzo. Il suo obiettivo, però è quello di continuare a tenere saldo il posto da titolare. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a leggere il suo commento sul suo arrivo in bianconero e soprattutto su questa prima annata in Friuli Venezia Giulia.

"Quando giocavo in Germania o in Olanda seguivo sempre la serie A. Questo campionato mi piace un sacco e sono davvero contento di poterci giocare". Un amore che Kingsley non ha mai nascosto, visto e considerato che qualche anno fa era stato molto vicino il suo passaggio dalla Germania al Genoa (squadra all'epoca ancora gestita dal presidente Preziosi). Inoltre il laterale nigeriano ci ha tenuto a specificare che nel nostro campionato giocano grandi terzini come Destiny Udogie ed anche il suo amico a tinte neroazzurre Denzel Dumfries. Non ha parlato solo del campionato in generale, ma anche del prossimo incontro con la Roma. Ecco le sue parole.

Il prossimo match — "Contro i giallorossi mi aspetto una partita molto dura, anche perché giochiamo a Roma nella loro casa. Il team della Capitale non può essere mai sottovalutato ed ancora di meno se la partita è in programma all'Olimpico". Kinglsey assieme ai suoi compagni è pronto per dare battaglia nel corso del prossimo match di campionato. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere tutte le ultime sulle due formazioni che si stanno preparando per la grande sfida di domenica sera. Ecco i ventidue giocatori che potrebbero scendere in campo. Le probabili formazioni di Roma-Udinese <<<