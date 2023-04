Roma-Udinese / Le probabili formazioni: giallorossi in emergenza offensiva

Udinese e Roma si preparano per il prossimo incontro di campionato. Le due società hanno grande voglia di vincere l'incontro per due obiettivi finali completamente differenti. I giallorossi continuano la loro rincorsa per un piazzamento nelle prime quattro di campionato. Un obiettivo non semplice da raggiungere viste anche le diverse avversarie in lotta e soprattutto gli impegni che si susseguono ogni settimana. Per i bianconeri, invece, la situazione è differente. A nove giornate dalla fine il campionato ha già poco da regalare, comunque la squadra di Andrea Sottil vuole conquistare più vittorie possibili per potersi ricostruire una classifica. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere le possibili formazioni e le scelte dei due tecnici in vista dell'incontro di domenica. Ecco con chi scenderanno in campo.