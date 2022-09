Udinese-Roma / Il focus sul migliore in campo: prestazione da top class

Il team bianconero si gode il risultato ottenuto ieri sera. La squadra vuole fare la differenza ed ecco il focus sul migliore in campo

Il team bianconero ha giocato una partita meravigliosa. La vittoria contro la Roma è destinata a finire negli annali, con una società che ha surclassato la sua avversaria e il 4-0 finale è il risultato più giusto. L'Udinese si sta mostrando sempre di più una squadra capace di mettere in difficoltà tutte le avversarie. Un team che probabilmente può ambire a qualcosa di più che una posizione nella parte sinistra della classifica. Nel corso dell'incontro di ieri sera, un giocatore, più di tutti ha rubato la scena. Il migliore in campo è senza ogni ombra di dubbio Roberto "El Tucu" Pereyra . Ecco un focus sulla prestazione del capitano delle zebrette.

All'annuncio delle formazione il Tucu viene confermato sulla fascia destra e ci si aspetta un'altra partita di sacrificio agli ordini di Andrea Sottil . Con il passare del tempo, però, è proprio sulla sua fascia dove vengono create le occasioni migliori. Il gol del vantaggio nasce da un suo cross pericoloso e tagliato in maniera perfetta all'interno dell'area piccola, poi Karsdorp sbaglia lo stop e Udogie ne approfitta. Da quel momento in poi sulla fascia sembra esserci un solo padrone, l'argentino. Il meglio, però, deve ancora arrivare visto che nel secondo tempo la sua prestazione è stata a dir poco clamorosa.

Nel corso della seconda frazione, c'è stata una masterclass a dir poco clamorosa da parte del centrocampista del team gestito dai Pozzo. Intorno al settantesimo arriva in contropiede un gol fantastico con un tiro di interno che si insacca alle spalle di Rui Patricio. La magia, però, non termina qua e subito dopo l'argentino serve una palla a Sandi Lovric che deve solo spingerla dentro. La partita si conclude sul 4-0 e il Tucu si candida come giocatore fondamentale di questa rosa.