Roma-Udinese / Le formazioni ufficiali: Sottil sorprende tutti, fuori Beto

Questa sera allo stadio Olimpico andrà in scena un grande incontro di campionato. Da una parte l'Udinese di Andrea Sottil che ha grande voglia di tornare a vincere e giocare una partita come quella contro i rossoneri di Stefano Pioli prima della pausa. Dall'altra parte c'è una Roma che arriva da una brutta sconfitta in Europa League ed ha voglia di prendersi almeno i tre punti in campionato, viste anche tutte le squadre che non sono riuscite a vincere nel corso di questo weekend. Non perdiamo altro tempo e di conseguenza andiamo a vedere le formazioni ufficiali del match tra i bianconeri e i giallorossi. Tutte le scelte dei due tecnici José Mourinho e Andrea Sottil.