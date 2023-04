Roma-Udinese / Nehuen Perez: “Finita una settimana molto difficile”

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco le parole di Perez a un'ora dal fischio d'inizio

Poco prima del fischio d'inizio tra l'Udinese di Andrea Sottil e la Roma di José Mourinho ha detto la sua un calciatore molto importante come Nehuen Perez. Il difensore centrale argentino è uno dei talenti fondamentali del team friulano e con lui in campo la squadra riesce a rendere in ottimo modo. Non perdiamo le sue dichiarazioni poco prima del via di questo posticipo serale che potrà dire davvero tanto sul finale di stagione delle due società. Un'Udinese che ha voglia di continuare a stupire e ritrovare la marcia trionfale di inizio anno. Una Roma che dovrà fare davvero bene per poter continuare a sognare un piazzamento nelle prime quattro. Le parole di Perez.

"Quella appena passata è stata una settimana non semplice e molto difficile fatta di duro lavoro. La partita odierna ci dirà molto sulla nostra forza di squadra". Non solo per la dirigenza, ma anche per i giocatori stessi questo incontro ha un valore clamoroso. Ricordiamo che se non dovesse arrivare la vittoria è molto probabile che la società potrebbe convocare un ritiro lungo tutta la settimana. Un motivo in più per l'Udinese per cercare di vincere e portare a casa tre punti che sarebbero d'oro in vista di questo finale di stagione. L'intervista non si conclude qua, ecco il parere dell'argentino sulle assenze dei giallorossi.

Roma senza Dybala e Abraham — "Vero che mancheranno due giocatori importanti per loro, ma hanno una rosa di qualità e sarà comunque difficile per noi marcare chi li sostituirà". Perez non si sbilancia e sa benissimo che oggi bisognerà giocare una super partita per poter portare a casa un risultato positivo. Si conclude qua l'intervista pre partita del difensore centrale pronto per dare tutto in vista del prossimo incontro di campionato. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere le ultimissime che arrivano direttamente dall'Olimpico. Ecco le formazioni ufficiali di Roma e Udinese <<<