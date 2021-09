Roma-Udinese / Formazioni ufficiali: c’è Deulofeu, Udogie titolare!

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Roma-Udinese. Ecco le scelte di Josè Mourinho e di Luca Gotti

Dopo la brutta sconfitta contro il Napoli per 4-0, l' Udinese vuole tornare a conquistare punti. I biaconeri sono chiamati ad un altro durissimo impegno. Tra circa un'ora affronteranno la Roma all' Olimpico. Anche i giallorossi sono reduci da una sconfitta (3-2 a Verona). Di fronte al proprio pubblico, è obbligatoria la vittoria. Speriamo possa essere un match aperto e divertente. Nel frattempo, vediamo le formazioni ufficiali della gara.

Mister Gotti decide di non fare turn over. Il match è troppo importante e complicato. In porta gioca il titolare Marco Silvestri. La linea difensiva è la solita: Becao, Samir e Nuytinck. Niente da fare per Nehuen Perez. A destra c'è Molina, mentre a sinistra riposa Stryger Larsen. A sorpresa, Gotti impiega dal primo minuto Udogie, al rientro da un infortunio. Fuori anche Tolgay Arslan. Centrocampo composto da Walace, Pereyra e Makengo. In attacco, ancora una volta il duo Deulofeu-Pussetto. Dalla panchina Beto, mentre fuori dai convocati il neo acquisto Isaac Success. Ma passiamo agli undici scelti da Josè Mourinho.