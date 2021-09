News Udinese – I precedenti contro i giallorossi / Una bestia nera

Oggi si scenderà in campo, l'Udinese è atteso all'Olimpico dalla Roma di José Mourinho. Scopri assieme a noi i precedenti tra i due team

Oggi si scende di nuovo in campo , questo sarà il secondo dei tre impegni in programma in questa settimana. Se il primo match contro il Napoli sembrava un Everest da scalare, quello di oggi contro la Roma è il K2. Di conseguenza parliamo di un altro incrocio proibitivo e di un ostacolo quasi insormontabile. Tutte e due le squadre arrivano da una sconfitta, l'Udinese ha perso contro i partenopei per ben 4-0 mentre la società capitolina è uscita con le ossa rotte dal Bentegodi di Verona. I precedenti tra le due società hanno sempre affascinato e divertito i tifosi. Una delle due squadre è in vantaggio sull'altra. Scopri quale.

Il match in programma questa sera sarà la partita numero 95 tra le due compagini, nella massima serie del calcio italiano. L'ultima vittoria per il team allenato da mister Luca Gotti risale oramai a due stagioni fa, quando i bianconeri all'Olimpico si imposero con un netto 2-0, le reti furono segnate da Lasagna e Nestorovski. Per quanto riguarda i precedenti, la squadra della capitale è in vantaggio, dato che ha ottenuto ben 49 vittorie, per ben 23 volte il match è finito in pareggio e ventidue sono invece le volte in cui i friulani hanno portato a casa i tre punti. I migliori marcatori di questo incontro sono probabilmente le due personalità più importanti, stiamo parlando di Antonio Di Natale (11 gol) e Francesco Totti (14 gol). Le novità non finiscono qua, ecco tutte le informazioni sulla partita.