Udinese-Roma | Il top e flop del match: ecco chi sale e chi scende

La sfida tra i giallorossi e i bianconeri prende vita, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli con chi sale e chi scende post match

Lorenzo Focolari Redattore 2 febbraio - 22:20

Da qualche istante è terminata la sfida di campionato tra i bianconeri di mister Kosta Runjaic e i giallorossi di Gian Piero Gasperini. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su chi sale e chi scende con il top e flop di fine gara.

IL TOP — Una partita giocata in maniera perfetta dall’inizio alla fine da parte di una squadra che ha grandissima voglia di conquistare tre punti. Sicuramente il migliore in campo non può che essere l’autore della rete che ha deciso la sfida, stiamo parlando di Jurgen Ekkelenkamp. Da annotare anche la grandissima prova offerta dalla retroguardia bianconera.

IL FLOP — Il flop non è riferito alla prestazione di un singolo, ma ad un infortunio che complica e non poco l’andamento della squadra. Keinan Davis è dovuto uscire in netto anticipo dal campo da gioco, si spera nulla di troppo grave. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sulla sfida: ecco tutti i voti assegnati. Le pagelle di Udinese-Roma <<<