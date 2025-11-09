Roma 2-0 Udinese | Il top e flop: Zaniolo e Kamara deludono le aspettative

IL FLOP

Oggi partiamo da chi ha deluso le aspettative e senza ombra di dubbio il calciatore che non è riuscito ad incidere nel match (e da cui ci si aspettava di più) è Nicolò Zaniolo. L'attaccante, ha anche avuto una grandissima occasione per dimezzare lo svantaggio bianconero, ma non è riuscito a sfruttarla. Non è l'unica delusione, visto che Hassane Kamara non solo ha faticato a bloccare gli avversari, ma ha permesso alla Roma di andare in vantaggio in un'occasione in cui non c'era alcun tipo di rischio. Passiamo all'unico vero top di giornata.