Terminata da pochissimi minuti la sfida di campionato tra la Roma di Gian Piero Gasperini e l'Udinese di mister Kosta Runjaic. Match che regala la vetta della massima serie alla squadra allenata dal coach ex Atalanta. Non perdiamo tempo ed ecco il top ed il flop dell'incontro.
Roma 2-0 Udinese | Il top e flop: Zaniolo e Kamara deludono le aspettative
IL FLOP—
Oggi partiamo da chi ha deluso le aspettative e senza ombra di dubbio il calciatore che non è riuscito ad incidere nel match (e da cui ci si aspettava di più) è Nicolò Zaniolo. L'attaccante, ha anche avuto una grandissima occasione per dimezzare lo svantaggio bianconero, ma non è riuscito a sfruttarla. Non è l'unica delusione, visto che Hassane Kamara non solo ha faticato a bloccare gli avversari, ma ha permesso alla Roma di andare in vantaggio in un'occasione in cui non c'era alcun tipo di rischio. Passiamo all'unico vero top di giornata.
IL TOP—
Togliendo un super Arthur Atta che oramai è una certezza, c'è anche un Nicolò Bertola che è sempre più un titolarissimo della squadra di mister Runjaic. Ottima prova in cui ha rischiato praticamente nulla e fa capire chi potrebbe comandare quella zona del campo. Restando sul match, ecco tutti i voti assegnati. Le pagelle di Roma-Udinese <<<
