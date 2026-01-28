Udinese-Roma | La direzione del match è affidata a Sacchi

L'Udinese di mister Kosta Runjaic e la Roma di Gian Piero Gasperini sono pronti per affrontarsi nel corso del prossimo match di campionato

La nuova sfida di campionato si avvicina a grandi passi e la società sa che deve mettere a referto una prestazione di primissimo livello per mettere in difficoltà la Roma di Gian Piero Gasperini. L'Udinese proprio in questi istanti ha scoperto chi guiderà la sfida del Blu Energy Stadium. Ecco la decisione fatta da parte dell'AIA.

Il direttore di gara scelto dal club è Sacchi della sezione di Macerata. Gli assistenti saranno Dei Guidici e Moro, come quarto uomo ufficiale troveremo Ayroldi. VAR ed AVAR ci saranno Ghersini e Maresca.