Roma-Udinese / Le parole di Sottil: “3-0 troppo per quanto visto sul campo”

L'Udinese ha concluso da pochi minuti l'incontro di campionato con la Roma di José Mourinho. A detta di molti quella odierna doveva essere la partita della ripresa e soprattutto della verità. La realtà è stata molto diversa, visto che la squadra ha dato l'impressione di non essere mai scesa in campo ed alla fine il passivo finale è più che giusto. Non perdere tutte le dichiarazioni del tecnico bianconero Andrea Sottil dopo questa fragorosa sconfitta maturata all'Olimpico di Roma.