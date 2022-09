Udinese-Roma / La pagella di Maresca: la moviola dell’incontro

Si è concluso il match tra la Roma e l'Udinese. Ecco la pagella e l'analisi della prestazione da parte dell'arbitro Fabio Maresca

Si è concluso il quinto incontro di questo campionato. Una prestazione sontuosa da parte dell'Udinese che ha schiantato i suoi avversari (la Roma). Un 4-0 secco che ha portato l'Udinese nelle zone nobili della classifica ed ora la squadra vuole continuare a dire la sua e sorprendere. Non sarà semplice farlo, ma la continuità è l'unica cosa che manca ad una società come quella friulana per poter ambire a grandi traguardi. Dopo tre vittorie, ci sarà la chance settimana prossima di continuare a sorprendere contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Nel frattempo non perdere tutti i dettagli e la valutazione della prestazione dell'arbitro Fabio Maresca. Ecco come si è comportato il direttore di gara.

Secondo tutti i maggiori quotidiani sportivi, la prova da parte dell'arbitro non è stata indimenticabile ed anzi si poteva fare molto di più. Nel corso dell'incontro ha utilizzato spesso due pesi e due misure differenti, vedendo come sono arrivate la ammonizioni. Alla fine c'è anche molto da discutere per un fallo di mano in area da parte di Roberto Pereyra. Viene fischiato il calcio d'angolo, ma dopo cinquanta secondi di cronometro annullato proprio per via del tocco di mano del bianconero. Un episodio che sicuramente fa sfuggire un po' di mano l'incontro.

Il contatto Becao-Celik

La Roma ha da recriminare per un rigore non concesso con fallo di Rodrigo Becao ai danni di Celik. In realtà se ci affidiamo alle direttive della lega, questi tipi di contatti non dovrebbero mai essere fischiati. Becao tocca Celik, ma la trattenuta è talmente tanto leggera che non può provocare un calcio di rigore. La prestazione del direttore di gara resta insufficiente e sicuramente ci si aspettava molto di più da un arbitro con le sue caratteristiche.