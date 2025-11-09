La sfida tra i giallorossi di Gian Piero Gasperini e l'Udinese di mister Kosta Runjaic è alle porte. Poco prima del fischio d'inizio, però, ha fatto il punto un elemento fondamentale dell'organigramma dei bianconeri, stiamo parlando del Group Technical Director Gianluca Nani.
Roma-Udinese | Parla il direttore Nani: “Zaniolo staordinario…”
Il punto fatto dal direttore del club bianconero poco prima del fischio d'inizio della sfida di campionato tra i giallorossi ed i bianconeri
"Le qualità di Zaniolo le conosciamo tutti, parliamo di un calciatore che può arrivare davvero in alto. Forse in alto ci è arrivato troppo presto ed ha pagato per questo. Parliamo comunque di un calciatore bravissimo sia dentro che fuori dal campo". Non è mancato anche il punto sulla Roma: "I giallorossi sono una delle squadre più forti sul campo da gioco. Ci aspetta una partita difficile, ma siamo pronti".
