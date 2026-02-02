mondoudinese udinese news udinese Udinese-Roma | Parla Nani: “Mlacic? Vi dico che…”

Nel prepartita della sfida tra i bianconeri ed i giallorossi ha fatto il punto un vero e proprio perno della squadra. Ecco tutti i dettagli
Lorenzo Focolari Redattore 

Nel prepartita della sfida di campionato tra i bianconeri di mister Kosta Runjaic e i giallorossi allenati da Gian Piero Gasperini non è mancato il tempo per fare il punto della situazione sulla squadra. A dire la sua ci ha pensato un emblema della squadra, stiamo parlando del GTD Gianluca Nani.

“Mlacic è il nostro colpo, posso darlo per ufficiale e sta arrivando allo stadio per vedere la partita di oggi. In pochissimo tempo ha conquistato tutti e di conseguenza non possiamo fare altro che aspettarlo e lasciarlo lavorare”. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Arriva il colpo, battuto Marotta: tutti i dettagli <<<

