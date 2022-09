Udinese-Roma / Parla il direttore Marino: “Vittoria storica e roboante…”

Al termine dell'incontro di ieri sera ha detto la sua anche il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino. Una partita che ha emozionato tutti e sicuramente la squadra si godrà per diverso tempo. Una squadra che non vede l'ora di continuare sulle ali dell'entusiasmo a fare la differenza. Da quando ha iniziato ad ingranare, in ogni incontro viene mostrato un gioco migliore ed una società in grado di mettere in difficoltà ogni team. Sin dalla prima giornata hanno provato in ogni modo a dire la propria anche contro gli attuali campioni d'Italia, ma i dettagli hanno fatto la differenza. Dopo il pareggio contro la Salernitana, però, è arrivata una vera e propria esplosione di gioco. Ecco il pensiero di Marino sul match e sull'inizio di annata.