Udinese 1-0 Roma | Parla Runjaic: “Fortunati nel finale, vittoria meritata”

La Roma e l’Udinese hanno fatto la differenza sul campo da gioco. Ecco le dichiarazioni alla fine dei novanta minuti di gioco del mister

“ Abbiamo meritato questi tre punti per come abbiamo giocato . Chiaro che serve anche un po’ di fortuna, come nel finale con l’intervento di Okoye. Volevamo dare continuità dopo la partita contro il Verona, cercando di mettere in difficoltà la Roma, tenere occupata la loro fase difensiva e restare aggressivi. La capacità di essere intensi per 90 minuti è stata la chiave per provare a vincere”.

Se dico Europa?

”In questo momento non ha senso. Abbiamo 32 punti, ma ci sono squadre più forti. Sappiamo che non è il nostro percorso, quindi non è il caso di parlarne più di tanto.”