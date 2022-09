Udinese-Roma / Le parole di Walace: “Vogliamo fare una bella partita”

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una partita che non può essere sottovalutata per via dello spessore dell'avversario. La società non vede l'ora di continuare il buon momento di forma iniziato contro il Monza e continuato con l'ottima vittoria ai danni della Fiorentina (1-0). Adesso arriva un altro scontro molto interessante, contro una squadra in grandissima forma e con grande voglia di continuare a vincere: la Roma di José Mourinho. Nel prepartita ha parlato il centrocampista centrale e perno della mediana Walace. Ecco le parole del brasiliano ai microfoni di Dazn nel prepartita.