News Udinese | La Roma è alle porte: ecco l’undici di mister Runjaic

La sfida di campionato tra i bianconeri del Friuli Venezia Giulia e il giallorossi di Roma si avvicina sempre di più. Una partita decisamente importante per l’Udinese che deve trovare tre punti per restare nella parte sinistra della classifica. Non perdiamo un secondo ed andiamo a leggere il possibile 11 iniziale scelto da Mister Kosta Runjaic.
Udinese (4-4-2): Maduka Okoye; Thomas Kristensen, Christian Kabasele, Oumar Solet, Nicolò Bertola; Kingsley Ehizibue, Jakub Piotrowski, Lennon Miller, Jurgen Ekkelenkamp; Arthur Atta, Keinan Davis. All: Kosta Runjaic
cambiando rapidamente discorso, ecco tutte le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Runjaic perde un titolatissimo? Ecco l’offerta <<<
