La Roma e l’Udinese si avvicinano a grandi passi al match di campionato valido per la decima giornata. Una sfida tutt’altro che scontata, dove i bianconeri proveranno a fare un nuovo sgambetto agli avversari. Non perdiamo un istante e passiamo alle probabili formazioni. Ecco le scelte di Kosta Runjaic e Gian Piero Gasperini.
mondoudinese udinese news udinese Roma-Udinese | Le probabili formazioni: tanti dubbi per Gasp e Runjaic
udinese
Roma-Udinese | Le probabili formazioni: tanti dubbi per Gasp e Runjaic
La Roma e i bianconeri di Kosta Runjaic si avvicinano a grandi passi verso i prossimi incontri di campionato. Ecco le ultime e le probabili
ROMA (3-4-2-1): Mile Svilar; Mario Hermoso, Gianluca Mancini, Evan Ndicka; Zeki Celik, Manu Koné, Bryan Cristante, Wesley; Matias Soulé, Lorenzo Pellegrini; Artem Dovbyk. All. Gasperini.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic.
Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Suggestione Di Natale, la bandiera torna in campo? Il punto <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA