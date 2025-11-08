Roma-Udinese | Le probabili formazioni: tanti dubbi per Gasp e Runjaic

La Roma e i bianconeri di Kosta Runjaic si avvicinano a grandi passi verso i prossimi incontri di campionato. Ecco le ultime e le probabili

La Roma e l’Udinese si avvicinano a grandi passi al match di campionato valido per la decima giornata. Una sfida tutt’altro che scontata, dove i bianconeri proveranno a fare un nuovo sgambetto agli avversari. Non perdiamo un istante e passiamo alle probabili formazioni. Ecco le scelte di Kosta Runjaic e Gian Piero Gasperini.