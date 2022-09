Udinese-Roma / La reazione social dei giocatori bianconeri dopo la vittoria

Ieri sera è andata in scena una partita incredibile con la società bianconera che ha fatto la differenza in tutti i modi possibili ed immaginabili. Un 4-0 schiacciante con cui è stata annichilita la Roma di José Mourinho. Una partita mai in discussione ed una squadra che non vede l'ora di riconfermarsi ad altissimi livelli. Ecco le reazioni social da parte dei giocatori.