Roma-Udinese | Il rigore di Kamara è corretto? Ecco la moviola

La Roma e l'Udinese si stanno dando battaglia sul campo da gioco. Non perdiamo un istante ed ecco la moviola dell'incontro di campionato
La Roma e l'Udinese si stanno dando battagli sul campo da gioco dello Stadio Olimpico. Non perdiamo tempo ed ecco tutti i dettagli sulla sfida, ma soprattutto sulla Moviola. L'analisi delle scelte del direttore di gara fatte nel corso della prima frazione di gioco.

40' - Cross nel mezzo dell'area di rigore, Celik non arriva all'impatto con il pallone e la sfera di gioco passa anche Hassane Kamara che in maniera goffa non solo non prende niente ma finisce per colpire con la mano. La decisione è chiara ed è calcio di rigore. Scelta corretta da parte di Collu.

