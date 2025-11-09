Roma 2-0 Udinese | Parla Runjaic: “Il VAR ha cambiato la gara…”

Terminata da pochi istanti la sfida tra la Roma di Gian Piero Gasperini e l'Udinese di mister Kosta Runjaic. Non perdiamo tempo ed ecco le dichiarazioni del mister tedesco alla fine dei novanta minuti di gioco.
Terminata da pochi istanti la sfida tra la Roma di Gasperini e l'Udinese di mister Kosta Runjaic. Le dichiarazioni del mister tedesco
Cosa le lascia la prestazione di oggi?—
"Prima di tutto bisogna fare i complimenti alla Roma. Questa è stata una gara dura e noi abbiamo rispettato il nostro piano gara visto che abbiamo avuto anche le occasioni per sbloccarla. Il loro vantaggio arriva da una situazione di VAR che ha cambiato la gara. Sicuramente una prestazione migliore rispetto a quella dell'anno scorso, visto che abbiamo avuto anche la chance per riaprirla".
Il punto su Goglichidze—
"Nel corso delle ultime settimane ha sofferto e non poco dal punto di vista fisico e di conseguenza non possiamo fare altro che attenderlo. Per il momento ho scelto Bertola che ha risposto presente ed è in ottima forma".
