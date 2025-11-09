Roma 2-0 Udinese | Parla Runjaic: “Il VAR ha cambiato la gara…”

Cosa le lascia la prestazione di oggi?

"Prima di tutto bisogna fare i complimenti alla Roma. Questa è stata una gara dura e noi abbiamo rispettato il nostro piano gara visto che abbiamo avuto anche le occasioni per sbloccarla. Il loro vantaggio arriva da una situazione di VAR che ha cambiato la gara. Sicuramente una prestazione migliore rispetto a quella dell'anno scorso, visto che abbiamo avuto anche la chance per riaprirla".