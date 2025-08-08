Udinese – La Roma scavalca i friulani! Affare saltato in difesa: il punto

Jan Ziolkowski è pronto a trasferirsi in Italia, ma non giocherà con la maglia bianconera. Secondo quanto comunicato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la Roma sarebbe molto vicina all'acquisto del difensore polacco, il quale ha ricevuto un'offerta anche dall'Udinese, ma ha scelto di unirsi alla squadra della Capitale.
I capitolini sembrano aver ottenuto la preferenza di un giovane difensore classe 2004 su cui anche l'Udinese aveva puntato
Pertanto, un obiettivo di mercato si sfuma, che avrebbe potuto potenziare il settore difensivo, dopo gli acquisti di Bertola e Goglichidze. Con l'inizio della stagione alle porte, sarà fondamentale capire se Kosta Runjaic avanzerà ulteriori richieste per rinforzare la difesa, che ha anche visto la partenza di Bijol.
L'Udinese perde così un'opportunità per il proprio reparto difensivo e questo potrebbe costare ulteriori ricerche di mercato. Non perdetevi le ultime notizie del mercato friulano: Doppio colpo fatto? Il nuovo 10 arriva da Bologna <<<
