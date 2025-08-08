Udinese – La Roma scavalca i friulani! Affare saltato in difesa: il punto

Jan Ziolkowski è pronto a trasferirsi in Italia, ma non giocherà con la maglia bianconera. Secondo quanto comunicato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la Roma sarebbe molto vicina all'acquisto del difensore polacco, il quale ha ricevuto un'offerta anche dall'Udinese, ma ha scelto di unirsi alla squadra della Capitale.