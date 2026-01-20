mondoudinese udinese news udinese Udinese-Roma | Trasferta vietata ai tifosi ospiti? Tutti i dettagli

Udinese-Roma | Trasferta vietata ai tifosi ospiti? Tutti i dettagli

Udinese-Roma | Trasferta vietata ai tifosi ospiti? Tutti i dettagli - immagine 1
La sfida del BluEnergy Stadium che arriverà tra una decina di giorni potrebbe avere una sorpresa decisamente interessante, ecco i dettagli
Lorenzo Focolari Redattore 

La prossima sfida tra l'Udinese e la Roma potrebbe portare delle novità decisamente importanti. Dopo i recenti scontri tra i tifosi della Fiorentina (in viaggio verso Bologna) e quelli giallorossi (che avevano come destinazione Torino) potrebbero esserci delle decisioni decisamente importanti.

La squalifica è praticamente certa e di conseguenza i tifosi del club Capitolino non potranno approdare in quel di Udine. La differenza, però, potrebbe arrivare proprio dalla durata della sanzione. Si vocifera di un possibile divieto fino alla fine del torneo. Una decisione che avrebbe del clamoroso. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. La Premier torna all'assalto: cessione per Atta? Il punto <<<

