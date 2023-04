Roma-Udinese / Walace: “Siamo preoccupati, stiamo prendendo troppi gol”

Il brasiliano Walace ha esplicato il suo disappunto in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco le dichiarazioni del centrocampista

Ieri sera è andata in scena la sfida di campionato tra l'Udinese di Andrea Sottil e la Roma di José Mourinho. Una sfida molto aperta e tutt'altro che semplice tra due squadre che hanno vissuto una stagione altalenante, ma nel complesso positiva (anche se tutta ancora da decidere). I bianconeri sono usciti sconfitti e sanno che devono fare molto di più per salvare il finale di questa stagione che sarà tutt'altro che semplice. Alla fine del match ha detto la sua uno dei giocatori più costanti di questo team: il brasiliano Walace. Ecco il suo parere su questa debacle per la squadra del Friuli.

"Abbiamo preso molti gol ultimamente ed è un fatto che preoccupa tutti. Resta il fatto che abbiamo una grande difesa e siamo una squadra composta da ottimi giocatori. Stasera non è andata bene, il nostro obiettivo è quello di archiviare subito la gara e pensare al prossimo impegno di campionato". Un Walace deluso da questa batosta subita all'Olimpico di Roma. Un passivo che probabilmente è fin troppo pesante, ma che alla fine ridimensiona l'Udinese anche in vista di questo finale di stagione. Bisogna sicuramente fare molto di più per poter ambire almeno alla parte sinistra della classifica generale.

Il parere sul match — "Mister Sottil ha preparato molto bene questa partita. Siamo noi che dobbiamo gestire meglio le partite e pensare a quando bisogna essere più alti o quando più bassi ed inoltre fare tutte le valutazioni del caso. Bisogna lavorare sodo per arrivare al meglio al prossimo incontro con la Cremonese". Un'Udinese che è costretta a vincere e non può più accettare nessun tipo di passo falso da adesso fino a fine stagione. Si prospetta una settimana difficile, ma da cui bisogna uscire come vincitori. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime e i voti assegnati ieri sera. Ecco le pagelle di Roma-Udinese <<<