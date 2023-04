Mercato Udinese – Caccia al nuovo Walace / Il punto su tutti i profili

La squadra continua a lavorare sul campo, ma anche sul mercato visto che si sta cercando un possibile sostituto del centrocampista Walace

L'Udinese continua a lavorare sia sul campo che sul mercato. Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino ha già delle nuove idee per il mercato sia in entrata che in uscita. Una delle priorità in vista della prossima annata è sicuramente quella di trovare un nuovo giocatore che possa essere complementare con il brasiliano Walace sulla mediana. Sappiamo benissimo che l'Udinese non può rinunciare alle sue prestazioni e di conseguenza si farà il possibile per potersi assicurare un buon sostituto molto simile a lui e con le stesse caratteristiche. Non sarà facile trovarlo, ma il direttore ci ha sempre sorpreso con le sue scelte e soprattutto raramente ha deluso.

Il primo nome messo sotto osservazione è anche quello più affascinante, stiamo parlando del centrocampista vincitore anche di un Europa League: Francis Coquelin. Un talento degno di nota e che sicuramente ad Udine arriverebbe per fare tutta la differenza di questo mondo grazie alle sue qualità. Il suo contratto è in scadenza il prossimo 2024 e di conseguenza si tratta di un calciatore dal costo non troppo elevato ma che in campo potrebbe fare una grossa mano. Non solo il centrocampista francese, ma nelle ultime giornate sono uscite anche altre voci per quanto riguarda il compagno di Walace.

Gli altri profili — Gli altri giocatori messi sotto osservazione dal club friulano sono Jari Vandeputte che ha fatto benissimo con il Catanzaro e si è assicurato la promozione in Serie B e il giocatore bosniaco ma che gioca in Turchia Hadziahmetovic. Ad oggi sembra essere favorito sempre il calciatore francese, ma non possiamo escludere anche dei colpi di scena nel corso dei prossimi mesi.