Udinese-Bologna / Gotti: ”Soddisfatto della rosa a disposizione”

L'Udinese vuole tornare alla vittoria dopo 4 partite. Ecco le parole dei protagonisti prima del match contro il Bologna

Redazione

L'Udinese non può più permettersi passi falsi. Dopo quattro consecutive senza vittoria, i bianconeri devono tornare a vincere. La panchina di Gotti traballa ed ogni risultato negativo può risultare fatale per il futuro del tecnico veneto. Questo pomeriggio, i friulani affronteranno il Bologna, reduce dal netto successo per 3-0 contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. Nel frattempo, Scopri assieme a noi le parole dei protagonisti, in zona mista, prima del match.

Le parole di Makengo

Victor Makengo è intervenuto ai microfoni di Dazn. ''L’anno scorso è stato molto difficle per me, però ha rafforzato il mio carattere e cambiato la mia personalità perciò questa stagione ho iniziato il campionato con un energia nuova. Noi dobbiamo migliorare molto ed eliminare gli errori. In settimana abbiamo lavorato tanto sul piano tattico per capire come migliorare i movimenti di squadra''.

L'intervento di Gotti

Successivamente, è stato il turno di mister Gotti. ''Durante questa sosta non abbiamo avuto sei giocatori: tre fuori per infortunio e tre causa nazionali. Tuttavia, è anche vero che rispetto ai grandi esodi degli anni passati, questa volta la sosta ci ha consentito di lavorare un po’ di più e di migliorare alcuni aspetti. Sono soddisfatto della rosa a disposizione perché abbiamo due coppie di esterni con caratteristiche complementari che possono essere utilizzati in diversi momenti della partita e possono dare una spinta diversa. Larsen può giocare sia a destra che a sinistra. Questo è ottimo perché dà maggiore elasticità, mentre alcuni altri ragazzi molto giovani stanno crescendo bene in prospettiva. Probabilmente sulla carta il Bologna è una di quelle squadre che possiamo considerare diretta rivale ma, a differenza di quello che è successo negli anni scorsi, le caratteristiche della rosa mi consentono di pensare a diverse soluzioni. Ci sono dei momenti in cui un calciatore rende più di altri e allora si cerca di sfruttare quelle caratteristiche che potrebbero venire meno con altri sistemi di gioco''. In attesa del calcio d'inizo, ecco le formazioni ufficiale. Diverse le sorprese <<<