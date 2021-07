News Udinese – La rosa rischia di diventare troppo corta?

L'Udinese al momento ha operato più in uscita che in entrata. Andiamo a vedere in quali ruoli la rosa rischia di rimanere ai ferri corti

Redazione

Il calciomercato è sempre più incandescente, i vari club cercano in tutti i modi di rinforzarsi per non farsi trovare impreparati prima dell'inizio della massima categoria di calcio italiana. L'Udinese al momento ha operato più in uscita che in entrata, note a tutti le cessioni di De Paul all'Atletico Madrid per trentacinque milioni e Musso all'Atalanta per venti milioni. Non note a tutti anche altre operazioni, di un peso specifico sicuramente inferiore l'ultima in ordine cronologico è quella di Mamadou Coulibaly. Il giocatore senegalese è un promesso sposo della Salernitana. Andiamo a vedere in quali ruoli la rosa guidata dal Mister Luca Gotti, rischia di rimanere ai ferri corti.

Il ruolo

Al momento, la posizione in cui l'Udinese sembra avere un grande bisogno di operare sembra essere il centrocampo. Il ruolo nevralgico di qualsiasi società di calcio, nella società bianconera la copertura in questa posizione sembra essere quasi assente e i giocatori praticamente contati. Per tre ruoli nel 3-5-2 troviamo solo sei nomi, di cui un paio su cui non si può fare nemmeno completo affidamento, come Palumbo che sì sarà un giocatore di grande qualità, ma al momento non ha ancora regalato certezze sulle sue condizioni fisiche. In questo momento un colpo per il centrocampo è più che necessario e serve il prima possibile, in modo da dare il tempo al giocatore di entrare senza problemi nei meccanismi del team. I nomi sul taccuino sono diversi, scoprili assieme a noi.

I nomi

Negli ultimi giorni il Direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino ha iniziato a muoversi assiduamente sul mercato dei centrocampisti. Il nome in lizza per un posto nella squadra friulana, secondo le più importanti testate giornalistiche è Gaston Ramirez, ma al momento il suo acquisto potrebbe non bastare.