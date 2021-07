Mercato Udinese – Di Marzio conferma: “Ufficiale il suo ritorno”

Negli ultimi minuti è arrivata l'ufficialità per quanto riguarda una nuova cessione. Andiamo a scoprire di chi si sta parlando

Colpi a destra, colpi a sinistra. Il mercato 2021/2022 è oramai definitivamente esploso, tutte le squadre sono all'opera per portare ai nastri di partenza della Serie A, la squadra più forte possibile. Per poter operare su nuovi fronti, però bisogna prima cedere, questo il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino lo sa benissimo e infatti si sta adoperando in tutti i modi per liberare i ruoli più intasati da giocatori non utili ai fini del progetto. Negli ultimi minuti è arrivata l'ufficialità per quanto riguarda una nuova cessione, il giocatore passa ad un altro club della massima categoria italiana. Andiamo a scoprire di chi si sta parlando.

Il profilo

Il giocatore che è pronto ad una nuova avventura è il senegalese Mamadou Coulibaly. Il centrocampista è pronto per passare alla Salernitana di Claudio Lotito. Il suo passaggio alla società campana non è un assoluta novità, dato che da Gennaio a Maggio ha già giocato per questo club. Diciotto presenze per il classe '99 e la sicurezza di aver convinto il mister Castori a puntare ancora a lungo su di lui. C'è voluto un po' di tempo prima di poter chiudere questa trattativa, ma Di Marzio negli ultimi minuti ha confermato che è tutto fatto e manca solo l'ufficialità. Andiamo a vedere le cifre di questa operazione che fa respirare le casse bianconere.

La trattativa

Il club friulano ha ceduto le prestazioni del giocatore senegalese in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, la data di scadenza per il raggiungimento di quest'ultime è il trenta giugno 2022. L'Udinese è operativo su diversi fronti, tenendo un occhio a tutte le occasioni che si possono presentare, l'idea è quello di operare ancora in diversi ruoli. Scopri assieme a noi i giocatori appuntati sul taccuino del D.S. Pierpaolo Marino, pronti per vestire la maglia bianconera <<<