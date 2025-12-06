mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – De Rossi ritrova due big! I nomi dei rossoblu

udinese

Notizie Udinese – De Rossi ritrova due big! I nomi dei rossoblu

Notizie Udinese – De Rossi ritrova due big! I nomi dei rossoblu - immagine 1
Il Genoa si rafforza mentre i friulani hanno perso Arthur Atta nei giorni precedenti: ecco su chi potrà contare De Rossi
Lorenzo Focolari Redattore 

La preparazione del Genoa per la partita contro l'Udinese procede e l'allenatore De Rossi riceve buone notizie dall'allenamento. Malinovskyi e Sabelli, che avevano avuto problemi di salute, mostrano segnali di miglioramento e, come riportato dai giornali locali, potrebbero unirsi al gruppo già domani.

Cornet è pronto per un'integrazione graduale: si attende l'autorizzazione del team medico. Gronbaek, invece, sta seguendo un piano di riabilitazione e pertanto non sarà convocato per lunedì. In sostanza mentre il Genoa sta recuperando giocatori, l'Udinese ha perso la sua punta di diamante e non sarà facile creare occasioni.

Nonostante ciò i giocatori per condurre la gara contro il grifone ci sono e sono ansiosi di scendere in campo per fare una bella prestazione. Le ultime di mercato: C’è il nuovo bomber? Lotta ad Allegri e Gasperini <<<

Leggi anche
Udinese – Casting aperti per sostituire Atta: i nomi di Runjaic
Buongiorno Udinese \ Ecco le prime pagine dei giornali

© RIPRODUZIONE RISERVATA